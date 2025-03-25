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Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали только через шесть суток

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  • 25.03.2025, 19:16
  • 1,026
Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали только через шесть суток

Нефтебазу атаковали дроны.

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что пожарные тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тыс. кв. м.

«В ликвидации участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России», — говорится в сообщении.

Кондратьев добавил, что в ходе тушения пожара пострадали два специалиста, их уже выписали из больницы.

Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказской возник в ночь на 19 марта из-за атаки украинских дронов.

В результате атаки дронов была парализована работа предприятия. Спасатели эвакуировали с территории нефтебазы 30 работников дежурной смены.

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