У берегов Южной Кореи загорелось российское судно

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно1
- 26.03.2025, 14:23
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Есть пострадавшие.
Утром 26 марта, в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан, Южная Корея, произошел пожар на российском рефрежираторном судне Crystal Asia. Среди членов экипажа есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «РИА Новости».
По словам представителя компании-судовладельца «Транс Винд Флот», пожар на корабле произошел из-за взрыва в машинном отделении.
Согласно данным генерального консульства Российской Федерации (РФ), во время пожара на судне находились 23 человека, среди которых 22 россиянина. В настоящее время известно о шести пострадавших гражданах России, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
«Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами (в результате взрывной волны, - ред.)», - рассказал собеседник «РИА Новости».
Причины взрыва в машинном отделении пока неизвестны.
«Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза», - добавил собеседник.