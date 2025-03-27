Армения отказывается от российского газа 2 27.03.2025, 14:09

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Ереван уже начал переговоры с Туркменистаном.

Армения собирается диверсифицировать поставки природного газа, чтобы сократить зависимость от России. Ереван уже начал переговоры с Туркменистаном, сообщил советник премьер-министра Арташес Туманян. По его словам, речь идет о сделке с государственным концерном «Туркменгаз» — топливо будет поставляться в Армению по схеме SWOP через территорию Ирана, который уже дал свое согласие, передает «Арменпресс».

Туманян уточнил, что Ереван рассчитывает приобрести у Ашхабада от 600 млн до 1 млрд кубометров газа, однако стороны пока не пришли к консенсусу по вопросу цены. Также обсуждается возможность транзита туркменского газа через Армению в Грузию. По словам Туманяна, Тбилиси уже дал положительный ответ на это предложение. Таким образом, в случае успешной реализации проекта туркменский газ станет доступным и для стран Черноморского бассейна, добавил он. Топливо у Ашхабада закупает и Азербайджан — также по схеме SWOP через Иран в объеме 1,5–2 млрд кубометров в год.

На данный момент российский «Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению для внутреннего потребления. Топливо попадает в республику транзитом через территорию Грузии по цене $165 за тысячу кубометров на границе (действует до 2030 года). Оператором газотранспортной сети выступает «дочка» российской монополии — компания «Газпром Армения». Она обеспечивает полный цикл работы, включая хранение и распределение.

Также Армения сотрудничает с Ираном, покупая у него топливо для работы тепловых электростанций в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию», которая действует до 2030 года. Ежегодно республика импортирует более 2,6 млрд кубометров газа, при этом до 85% поставок приходится на Россию.

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