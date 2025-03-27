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Командование США в Европе выступило с заявлением по поводу пропавших в Литве военных

  • 27.03.2025, 18:55
Командование США в Европе выступило с заявлением по поводу пропавших в Литве военных

Американские военные ехали оказывать помощь другой машине.

Командование армии США в Европе и Африке опубликовало официальный пресс-релиз по поводу трагического инцидента, который произошел в ночь на 25 марта с четырьмя американскими военнослужащими и их бронированным эвакуационным транспортным средством M88 во время военных учений на полигоне Пабраде в Литве.

Военнослужащие, которые служили в 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии армии США, исчезли в ночь на 25 марта во время выполнения технического задания по эвакуации другого военного транспортного средства США в учебной зоне во время запланированных учений, сообщает американское командование. Сейчас продолжается спасательная операция.

«Мы задействуем все доступные американские и литовские ресурсы для координации и обеспечения необходимых средств для этой операции», — заявил генерал-майор армии США Кертис Тейлор, командующий 1-й бронетанковой дивизией.

Он выразил благодарность «нашим литовским союзникам за их преданную и профессиональную работу по обеспечению безопасности американских военнослужащих» и отметил, что:

«Процесс эвакуации усложняется наличием воды, вязкой грязи и мягкой почвы вокруг места происшествия, что требует использования специального оборудования для откачки воды и укрепления грунта».

«Из-за особенностей местности это очень сложная инженерная операция. Команда работает над тем, чтобы удалить достаточное количество воды и грязи, чтобы спасатели могли безопасно добраться до машины, стабилизировать ее и получить к ней доступ», — сказал майор Робин Брус, инженер 1-й бронетанковой дивизии.

Относительно пока не найденных ни живых военнослужащих, ни их тел генерал Кертис Тейлор отмечает:

«Это трагедия, которая бременем ляжет на всех нас… Мы хотим, чтобы все знали: мы не остановимся, пока наши военнослужащие не будут найдены».

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