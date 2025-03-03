Двое военных из Чечни перешли на сторону Украины и передали разведданные РФ 3.03.2025, 22:22

1,584

СМИ узнали детали спецоперации.

Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой двое военных из Чечни перешли на сторону Украины и передали разведданные. Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Родионовой.

Отмечается, что операцию провели военная контрразведка, Служба безопасности Украины, Силы обороны и Добровольческий чеченский батальон имени Шейха Мансура.

«Русский — это ненавистный мне человек, несправедливый, лживый, подлый, грязный немытый русский. И эта ненависть продолжается веками. Пока существует Россия — зло непобедимо», — сказал российский военный, перешедший на сторону Украины, Сейфуллах Алсултанов.

Как отмечается в материале, он передал СБУ важные разведданные, в частности о позициях российских войск, количестве штурмовиков, а также время и маршруты их наступления. Эта информация стала частью совместной операции Службы безопасности и подразделений ВСУ на передовой.

Боец штурмового взвода 242-й гвардейской роты, 45-летний Абдула Маликов, давно принял решение перейти на сторону Украины.

«План был у меня — подписать контракт и при первой возможности перейти на сторону Украины, чтобы воевать против р*сни, которая убивает, убивала моих братьев. Это не наша война. Россияне начали эту войну в Украине», — рассказал чеченец.

Абдула заявил, что в Чечне его обманом заманил в отделение полиции участковый. Там его удерживали в подвале, избивали и пытали током, требуя подписать контракт. По его словам, издевательства были настолько жестокими, что мужчина терял сознание, после чего его снова бросали в подвал.

После пыток чеченца заставили подписать контракт и отправили на временно оккупированную территорию Луганской области. Там он принял решение перейти на сторону Украины. Сначала установил связь с чеченским батальоном, а затем — с военной контрразведкой. Пересечь заминированное поле длиной 1,5 километра Адбуле помогли украинские оперативники и дроны.

Сейфуллах связался с украинскими контрразведчиками через чатбот Добровольческого батальона имени Шейха Мансура, в который входят преимущественно чеченцы, уже десять лет воюющие на стороне Украины. Получив приказ от российского командира, он отправился в штурм вместе с военными РФ, чтобы перейти на сторону ВСУ, не вызвав подозрений у россиян.

Обоих военных успешно переправили на украинскую сторону. После этого они прошли тщательные проверки, в частности тест на полиграфе, чтобы исключить возможность проникновения вражеских агентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com