В США возле зданий Tesla пройдет свыше 200 акций 30.03.2025, 4:00

Протестующие будут добиваться бокойта бизнеса Маска.

Организаторы движения Tesla Takedown объявили о проведении 29 марта масштабных акций протеста против Илона Маска. В планах — более 200 демонстраций у автосалонов, дилерских центров и зарядных станций Tesla в США, Европе и других странах. Как сообщает TechCrunch, цель протестов — выразить несогласие с растущим политическим влиянием Маска, который, заняв пост главы нового «Департамента эффективности правительства» (DOGE)

, стал одной из ключевых фигур в сокращении государственных расходов, пишет The Insider.

Ряд американских чиновников и критики протестов приравнивают участников к вандалам и даже террористам, несмотря на их заявления о приверженности исключительно мирным методам. Дональд Трамп обвинил активистов движения в нападениях на дилерские центры Tesla, назвав их действия «внутренним терроризмом», и пригрозил отправлять задержанных протестующих в тюрьмы Сальвадора. Генеральный прокурор США Пэм Бонди пообещала расследовать возможные источники финансирования движения, хотя на данный момент следствие указывает на то, что нападения совершают одиночки. Сам Маск также обвинил протестующих в преступных действиях.

Организаторы Tesla Takedown подчеркивают, что их цель — не физическое уничтожение автомобилей или нанесение вреда бизнесу Маска, а призыв к бойкоту. Они рекомендуют владельцам продавать автомобили Tesla, избавляться от акций компании и отказываться от новых покупок.

«Его влияние держится на его богатстве, — заявила организатор движения из Нью-Джерси Наташа Пурдум. — Если мы сможем повлиять на курс акций Tesla, то ударим по нему там, где это действительно больно».

Основной инструмент движения — это сайт TeslaTakedown.com, который «усиливает глобальный call to action к самоорганизации и проведению ненасильственных протестов у выставочных залов Tesla и станций Supercharger»: каждый может найти ближайший протест поблизости или организовать свой, отметив его на карте.

Представители Tesla Takedown подчеркивают, что это низовая инициатива и исключительно мирная: «Мы выступаем против насилия и разрушения имущества. Мирный протест не является внутренним терроризмом», — рассказали они ранее в ответе «Новой газете Европа».

Маск, один из самых богатых людей в мире, владеет около 13% акций Tesla, его состояние оценивается в более чем $107 миллиардов. Эти финансовые ресурсы позволили ему приобрести Twitter за $44 миллиарда, а также активно участвовать в политической жизни: по данным СМИ, он пожертвовал более $260 миллионов на поддержку различных инициатив, включая кампанию Дональда Трампа.

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