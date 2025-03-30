О своей безопасности Европе придется позаботиться самостоятельно 1 Леонид Невзлин

30.03.2025, 12:54

1,980

Леонид Невзлин

И чем скорее, тем лучше.

Министр обороны Пит Хегсет издал руководящий документ для сотрудников Пентагона, согласно которому армия США переориентируется на сдерживание попытки Китая захватить Тайвань и на усиление обороны собственной территории.

Как пишет The Washington Post, меморандум Хегсета описывает видение президента Дональда Трампа: подготовку к потенциальной войне с Пекином и защиту США от угроз в «ближнем зарубежье» — включая Гренландию и Панамский канал.

Согласно документу, Пентагон окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они увеличили расходы на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана, отмечает издание.

То, что США сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе, было вполне ожидаемо. Более того, Китай был определен основной угрозой для США как при первой администрации Трампа, так и при администрации Байдена. Сам Трамп еще в свою первую каденцию требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону — хотя бы до нормативного уровня в 2% ВВП, предусмотренного для стран альянса.

Европейские лидеры не желали слушать Вашингтон. А теперь у них нет выбора: США больше не будут охранять Европу так, как делали это раньше. У европейских политиков, вероятно, велик соблазн занять выжидательную позицию и успокаивать себя тем, что Трамп — не навсегда. Но это может обернуться очередной грандиозной ошибкой. О своей безопасности европейцам придется позаботиться самостоятельно — и чем скорее, тем лучше.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com