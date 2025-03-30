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В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1,7 тысячи

  • 30.03.2025, 15:43
В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1,7 тысячи

Около 3,4 тыс. человек получили ранения.

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1,7 тыс. человек, передает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти страны.

Около 3,4 тыс. человек получили ранения, еще 300 — пропали без вести.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки также ощутили на территории Таиланда и Китая.

К 30 марта число жертв стихийного бедствия в таиландской столице Бангкок увеличилось до 17 человек. Пострадали 32 человека, о судьбе еще 83 ничего не известно.

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