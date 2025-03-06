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В Румынии задержан 101-летний генерал по подозрению в подготовке госпереворота

  • 6.03.2025, 22:06
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В Румынии задержан 101-летний генерал по подозрению в подготовке госпереворота
Раду Теодору

Подробности.

В Румынии задержали шесть человек, включая 101-летнего отставного генерал-майора, по подозрению в попытке совершить государственный переворот. По утверждению прокуратуры, группа была создана «с целью подрыва суверенитета и независимости Румынии путем политической дестабилизации и ослабления обороноспособности страны».

По данным Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT), которое приводит Digi24, двое фигурантов группы, действовавшей с 2023 года, дважды посещали Москву и «вступали в контакт с людьми, готовыми поддержать действия организации по захвату власти в Румынии». Утверждается, что организация «развивалась по образцу структуры военного типа».

Digi 24 отмечает, что двое задержанных — Штефан Мэтееску и Адриан Робертин Дину — находились на одном мероприятии с военным аташе и его помощником при посольстве России. Накануне последних двух Румыния объявила персонами нон грата за деятельность, «не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». По данным румынских СМИ, оказавшийся среди обвиняемых 101-летний бывший военный летчик Раду Теодору — сторонник выхода Румынии из НАТО и восстановления отношений с Россией, Китаем, Ираном.

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