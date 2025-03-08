В Брестской области запретили посещение лесов 8.03.2025, 14:25

Регион стал лидером по весенним пожарам.

В Брестской области введен полный запрет на посещение лесов, сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.

Все районы южного региона на онлайн-карте ведомства обозначены красным цветом, что свидетельствует о строгих ограничениях. Кроме лесов Брестской области, их посещение запрещено также в Ветковском районе Гомельской области.

В других областях страны пока что нет подобных запретов, и посещение лесных массивов разрешено.

Причиной таких мер стала высокая пожарная опасность. За минувшие сутки в Беларуси произошло 23 лесных пожара, охвативших в общей сложности 13 гектаров. Наибольшее число возгораний – 11 случаев – зафиксировано именно в Брестской области.

Минлесхоз призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов в районах, где введен запрет.

За нарушение предусмотрена ответственность: штраф до 12 базовых величин (504 рубля). В случае, если вы не только оказались в лесу в пожароопасный период, но по вашей вине были уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф может составить до 30 базовых величин (1260 рублей), также нарушителю придется возместить ущерб за повреждение лесного фонда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com