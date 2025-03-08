В Брестской области запретили посещение лесов
- 8.03.2025, 14:25
Регион стал лидером по весенним пожарам.
В Брестской области введен полный запрет на посещение лесов, сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.
Все районы южного региона на онлайн-карте ведомства обозначены красным цветом, что свидетельствует о строгих ограничениях. Кроме лесов Брестской области, их посещение запрещено также в Ветковском районе Гомельской области.
В других областях страны пока что нет подобных запретов, и посещение лесных массивов разрешено.
Причиной таких мер стала высокая пожарная опасность. За минувшие сутки в Беларуси произошло 23 лесных пожара, охвативших в общей сложности 13 гектаров. Наибольшее число возгораний – 11 случаев – зафиксировано именно в Брестской области.
Минлесхоз призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов в районах, где введен запрет.
За нарушение предусмотрена ответственность: штраф до 12 базовых величин (504 рубля). В случае, если вы не только оказались в лесу в пожароопасный период, но по вашей вине были уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф может составить до 30 базовых величин (1260 рублей), также нарушителю придется возместить ущерб за повреждение лесного фонда.