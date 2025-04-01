Си предложил Моди отношения в виде «танго Слона и Дракона» 3 1.04.2025, 18:50

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Председатель КНР призвал Индию к более тесному сотрудничеству.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал Индию к более тесному сотрудничеству, заявив, что отношения между двумя странами должны напоминать «танго дракона и слона» — танец их символических животных. Об этом он сообщил президенту Индии Драупади Мурму, передает индийская телекомпания NDTV.

Лидеры двух государств обменялись поздравительными посланиями во вторник по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений. Это произошло на фоне постепенного снижения напряженности после столкновения военных Китая и Индии на границе в Гималаях в 2020 году.

Си Цзиньпин подчеркнул, что соседним странам необходимо искать пути мирного сосуществования. Он также выразил готовность углублять взаимодействие и координацию в ключевых международных вопросах, а также совместно обеспечивать стабильность в приграничных районах.

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