Германия впервые со Второй мировой развернула за рубежом постоянные войска 2 1.04.2025, 19:23

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ФРГ разместит войска в Литве у белорусской границы.

В Литве прошла церемония официального вступления в строй немецкой бронетанковой бригады, сообщает DPA.

«У нас есть четкая задача. Мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО», — сказал командир подразделения бригадный генерал Кристоф Хубер.

Развертывание 45-я бронетанковой бригады началось в прошлом году, состояния окончательной боеготовности, как предполагается, она достигнет к 2027-му.

Планируемая численность подразделения — 5 тыс. человек (из них 200 гражданских, военные из танкового батальона и батальона механизированной пехоты). Размещаться они будут в казармах, которые собираются построить на полигоне Руднинкай под Вильнюсом, недалеко от литовско-белорусской границы (около 30 км по прямой).

Сейчас в Литве находятся 150 немецких военнослужащих, к концу года их численность вырастет до 500. На данный момент они пользуются временной инфраструктурой в военных городках литовской армии.

Politico отмечает, что это первое постоянное развертывание войск Германии за границей со времен Второй мировой войны.

Стороны договорились о развертывании бригады в конце 2023 года.

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