NYT: Трамп резко изменил курс по пошлинам, не предупредив советников 6 10.04.2025, 8:59

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Президент США назвал это «инстинктивным» шагом.

Дональд Трамп изменил курс по тарифной политике, не предупредив об этом советников. Чиновники были озадачены решением, а их публичные заявления расходились с тем, что потом сказал сам президент, пишет The New York Times.

Трамп неожиданно приостановил действие введенных ранее жестких пошлин на 90 дней. Большинство его старших советников узнали об этом уже после принятия решения - несмотря на то, что утром того же дня президент публично поддерживал жесткий курс.

«Я знаю, что черт возьми я делаю», - заявил Трамп республиканцам во вторник.

Однако уже после обеда того же дня Трамп изменил позицию - на фоне обвала фондового рынка и резкого роста доходности гособлигаций.

По словам источников, даже торговый представитель США Джеймисон Грир узнал о смене курса уже во время слушаний в Конгрессе. Другие ключевые чиновники - включая министра финансов Скотта Бессента и пресс-секретаря Каролайн Левитт - пытались убедить общественность, что все было запланировано.

«Это была его стратегия все время», - сказал Бессент.

«Вы явно не поняли, что здесь делает президент Трамп», - добавила Левитт.

Однако сам Трамп сделал заявление, которым перечеркнул то, что говорили и Бессент, и Левитт. Отвечая на вопрос, почему изменился таможенный курс, президент США ответил:

«Инстинктивно... Это действительно больше инстинкт».

Такое решение застало администрацию врасплох. Некоторые советники до сих пор не знают, приостановлены ли пошлины для переговоров или это лишь временная уступка рыночному давлению. Глава Минфина отрицал, что причиной стали финансовые потери:

«У меня ничего не говорит об этом... у нас сегодня был достаточно хороший 10-летний аукцион».

В частных разговорах советники признают, что причиной стала паника на рынке. Несмотря на попытки изобразить паузу как продуманный шаг, очевидно: даже ближайшее окружение Трампа не было в курсе поворота в его тарифной политике.

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