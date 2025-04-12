США и Иран провели первые переговоры по новой ядерной сделке 2 12.04.2025, 18:02

Они длились более двух часов.

Иран и США провели первый этап непрямых переговоров. Стороны обсудили ядерную программу Ирана и возможность снятия санкций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

МИД Ирана объявил, что первый раунд переговоров в Маскате прошел в «конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения».

По данным издания, руководители переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчитаи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обменялись точками зрения своих правительств относительно иранской ядерной программы и снятия санкций с Ирана через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди.

Как результат переговоров - стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Личная встреча представителей США и Ирана

Сообщается, что после более чем двух часов непрямых переговоров Аракчи и Уиткофф встретились и лично пообщались в течение нескольких минут, когда они покидали место проведения переговоров и в присутствии Аль Бусаиди.

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