Германия планирует перевооружить армию до 2029 года 1 12.04.2025, 20:57

Страна сохраняет сотрудничество с американцами в области вооружений.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag (перевод — nv.ua).

Бройер также продолжает полагаться на поддержку Соединенных Штатов под руководством президента США Дональда Трампа и сохраняет сотрудничество с американцами в области вооружений.

«Моим самым большим вызовом в настоящее время является быстрое обеспечение оперативной готовности войск — и я должен сделать это со всеми доступными на рынке средствами», — сказал он.

Бройер добавил, что сначала «мы посмотрим в Германии и Европе, есть ли что-то на полках магазинов».

«Если нет, то, учитывая временное давление, нам придется покупать и в США, если это будет доступно там. Наша цель — 2029 год; мы должны быть готовыми к этому времени», — говорит инспектор Бундесвера.

Он также указал на «четкую угрозу со стороны России», чьи вооруженные силы в следующем году будут составлять 1,5 миллиона солдат, что вдвое больше, чем до начала агрессии против Украины.

«Мы видим, что около 1500 боевых танков ежегодно или производятся заново, или вывозятся со складов и ремонтируются — это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполняются боеприпасами», — сказал Бройер.

По его оценкам, к 2029 году Россия будет «готова к широкомасштабному нападению обычными вооружениями, даже на территорию НАТО». Он добавил, что цель российского диктатора Путина заключается в том, чтобы «ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать западную модель общества».

6 апреля издание NTV/dpa сообщило, что в Гамбурге в Германии в сентябре 2025 года Бундесвер проведет масштабные учения, чтобы отработать действия на случай нападения России на страны НАТО.

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