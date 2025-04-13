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Ученые раскрыли секрет успешной учебы

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  • 13.04.2025, 20:44
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Ученые раскрыли секрет успешной учебы

И это не посещение пар.

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Нидерландские ученые из Университета Тилбурга и Радбаудского университета изучили влияние формы обучения в вузе (очной, онлайн или в записи) на академическую успеваемость. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Management Education (IJME).

Команда проанализировала оценки 300 студентов бакалавриата, изучавших курс «Организация и окружающая среда». Участники могли посещать лекции очно, смотреть трансляции в реальном времени или просматривать их записи позже.

Результаты экзаменов показали, что все группы усвоили материал одинаково хорошо. Ключевым фактором оказалась возможность выбора формата под свои обстоятельства.

Исследователи выделили следующие преимущества свободы выбора формы обучения. Онлайн-форматы помогли не отставать от программы студентам с ограниченными возможностями и тем, кто живет далеко от учебного корпуса.

Кроме того, удаленный формат позволил сочетать учебу с работой и стажировками.

Наконец, преподаватели вовлекали учащихся на дистанционной форме обучения в процесс через чаты и викторины.

Ученые отметили, что учебный корпус сохранил важную роль для социализации и живой командной работы. Однако принудительное посещение лекций не гарантирует сплоченность коллектива.

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