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Дрон поразил российский ЗРК «Стрела-10» на Курщине

  • 14.04.2025, 16:08
Дрон поразил российский ЗРК «Стрела-10» на Курщине

После неудачного перехвата россияне попытались отступить, но не успели.

В Курской области России украинский FPV-дрон поразил зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, опубликовав видео с боевой работой в Telegram в понедельник, 14 апреля.

Операторы 413-го батальона Рейд Сил беспилотных систем в взаимодействии со сводным отрядом БПС Джмиль 78 ОДШП успешно поразили вражеский ЗРК.

Россияне обнаружили в небе украинский разведывательный БПЛА и вывели в поле «Стрелу», пытаясь его сбить. Но пуск двух ракет оказался безрезультатным - пилоты дрона мастерски уклонились от ракет.

«После неудачного перехвата враг попытался отступить, но не успел. Удар FPV-дрона попал точно в цель, нанеся зенитному комплексу серьезные повреждения», - говорится в сообщении.

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