Дрон поразил российский ЗРК «Стрела-10» на Курщине
- 14.04.2025, 16:08
После неудачного перехвата россияне попытались отступить, но не успели.
В Курской области России украинский FPV-дрон поразил зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, опубликовав видео с боевой работой в Telegram в понедельник, 14 апреля.
Операторы 413-го батальона Рейд Сил беспилотных систем в взаимодействии со сводным отрядом БПС Джмиль 78 ОДШП успешно поразили вражеский ЗРК.
Россияне обнаружили в небе украинский разведывательный БПЛА и вывели в поле «Стрелу», пытаясь его сбить. Но пуск двух ракет оказался безрезультатным - пилоты дрона мастерски уклонились от ракет.
«После неудачного перехвата враг попытался отступить, но не успел. Удар FPV-дрона попал точно в цель, нанеся зенитному комплексу серьезные повреждения», - говорится в сообщении.