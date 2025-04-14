FT: Еврокомиссия выдает своим сотрудникам, которые едут в США, одноразовые телефоны 14.04.2025, 20:30

Из-за боязни шпионажа.

Чиновникам Еврокомиссии, которые отправляются в США на весенние встречи МВФ и Всемирного банка, выдают «одноразовые» телефоны и бюджетные ноутбуки, чтобы снизить риск шпионажа — мера, традиционно применявшаяся при поездках в Китай.

Об этом 14 апреля сообщает Financial Times (перевод — nv.ua) со ссылкой на четыре информированных источника.

По их словам, таковые меры ЕК повторяют те, которые используются при поездках в Украину и Китай, где стандартный комплект IT-техники нельзя использовать — из-за опасений слежки со стороны страны-агрессора России или Китая.

«Они (руководство Еврокомиссии — ред.) беспокоятся о том, что США могут проникнуть в системы комиссии», — сказал один из источников.

«Отношение к США как к потенциальной угрозе безопасности подчеркивает, насколько ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа на пост президента США в январе. Он обвинил ЕС в том, что тот был создан для того, чтобы «надуть США», и объявил о 20-процентных так называемых ответных тарифах на экспорт блока, которые затем были снижены вдвое на 90-дневный период», — пишет издание.

При этом, сообщает FT, президент Трамп делает выпады в сторону России, пытается заставить Украину передать США контроль над своими ресурсами, уже временно приостанавливал официальному Киеву военную помощь, а также грозился прекратить американские гарантии безопасности Европе — тем самым подстегнув усилия по перевооружению континента.

«Трансатлантическому альянсу пришел конец», — сказал FT анонимный чиновник ЕС.

Брюссель и Вашингтон ведут конфиденциальные переговоры в ряде областей, где каждой из сторон было бы выгодно собирать информацию о другой, пишет издание.

В понедельник, 14 апреля, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович должен провести в Вашингтоне переговоры с министром торговли США Говардом Лютником — в попытке урегулировать обостряющуюся торговую войну между Вашингтоном и Брюсселем.

Далее, три высокопоставленных члена Еврокомиссии должны будут отправиться в Вашингтон на заседания МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 апреля — комиссар по экономике Валдис Домбровскис, глава департамента финансовых услуг Мария Луис Альбукерке и уполномоченный за помощь развитию ЕС Юзеф Сикела.

Представители ЕК подтвердили FT, что инструкции по безопасности для сотрудников были недавно обновлены, но отказались комментировать конкретные детали. По словам чиновников, к процессу была привлечена дипломатическая служба ЕС — как и положено при обновлении системы безопасности.

Кроме того, источники среди чиновников ЕС рассказали изданию, что в инструкции для всех сотрудников, отправляющихся в США, содержится рекомендация выключать телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы — чтобы защитить их от шпионских действий, если гаджеты останутся без присмотра.

«В США существует дополнительный риск — сотрудники пограничной службы имеют право изымать телефоны и компьютеры посетителей и проверять их содержимое. Туристам и ученым из Европы было отказано во въезде в страну, если в их телефонах или ноутбуках были обнаружены комментарии в социальных сетях или документы, критикующие политику администрации Трампа», — подытожило FT.

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