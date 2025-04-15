В Донецке российский военнослужащий спьяну расстрелял четырех сослуживцев
- 15.04.2025, 18:41
Александр Деев ликвидировал прапорщика, ефрейтора и рядового.
Вечером 4 апреля в Донецке российский солдат застрелил троих военнослужащих 120-й артиллерийской бригады (в/ч 59361, Югра), еще один получил огнестрельные ранения, пишет телеграм-канал «Досье шпиона».
Установлено, что в 17:00 4 апреля российский рядовой из этой бригады Александр Деев, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, без видимой причины открыл огонь по четырем сослуживцам. Трое из них — прапорщик, ефрейтор и рядовой, — погибли на месте, еще один получил огнестрельные ранения.
Военный с места происшествия скрылся, но затем его поймали, при задержании ранив в шею.