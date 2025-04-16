Правительство Литвы выделило еще 156 600 евро юристам на суд с «Беларуськалием» 16.04.2025, 10:51

Дела такого типа обычно длятся 3-5 лет.

Правительство Литвы выделило более 156 600 евро юристам, представляющим страну в инвестиционном арбитражном споре с белорусским государственным производителем калийных удобрений «Беларуськалий», пишет Delfi.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы ходатайствовало о том, чтобы часть средств, взятых в долг от имени государства, была направлена на оплату услуг по юридическому представительству, оказанных государству юридической фирмой Ellex Valiūnas ir partneriai в октябре-декабре прошлого года.

В марте прошлого года правительство уже выделило адвокатам 320 000 евро, в сентябре – более 546 800 евро, а в ноябре – почти 164 000 евро.

Часть этих средств также была выделена лондонской юридической фирме Covington & Burling LLP.

«Беларуськалий» оспаривает понесенные значительные убытки после приостановки транзита калийных удобрений через Литву с 1 февраля 2022 года, который должен был продолжаться до конца 2023 года. Тогда государственная компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) расторгла договор с компанией, финансирующей режим Александра Лукашенко.

Как сообщила в феврале этого года Постоянная палата третейского суда в Гааге, иск, поданный «Беларуськалием» в начале декабря прошлого года, направлен на взыскание с Литвы убытков в размере около 11,8 млрд евро. Планировалось, что первое слушание по арбитражному делу может состояться в феврале 2026 года, однако вполне вероятно, что этот срок может быть перенесен.

Однако, как уже сообщалось, дела такого типа обычно длятся 3-5 лет. Правительство подтвердило, что контракт Литвы с белорусским производителем удобрений представляет угрозу национальной безопасности, а Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) также констатировал, что это решение является обоснованным.

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