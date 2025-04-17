Дроны повторно атаковали ракетную бригаду армии РФ, бившую по Сумам 17.04.2025, 7:49

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После пяти взрывов в Шуе начался мощный пожар.

В ночь на 17 апреля беспилотники снова наведались в гости к оккупационным вражеским войскам из 112-й ракетной бригады в Шуе.

Около 3:40 по минскому времени жители Шуи (Ивановская область, РФ) проснулись от громких взрывов. Как оказалось, дроны снова ударили по оккупантам, которые 13 апреля ракетами атаковали Сумы.

Местные паблики сообщают о как минимум пяти «хлопках» в районе воинской части, передает «Диалог.UA».

После взрывов в районе части начался мощный пожар. По словам местных жителей, под удар снова попала та же 112-я ракетная бригада, которую только вчера атаковали дроны ВСУ.

Еще 14 апреля в ГУР Минобороны Украины сообщили, что ракетные удары по Сумам нанесли оккупанты из 448-й и 112-й ракетных бригад. Для атаки противник использовал ракеты типа «Искандер-М/KN-23». Сначала дроны Украины наказали оккупантов из 448-й бригады, а затем, 16 и 17 апреля, из 112-й бригады.

Российские паблики выкладывали в Сеть обломки дронов, на которых можно увидеть надписи, свидетельствующие о том, что это месть Украины за Сумы.

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