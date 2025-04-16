В Шуе пылает база 112-й бригады ВС РФ, причастной к ударам по Сумам 10 16.04.2025, 19:11

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Спутники NASA подтверждают.

Сегодня, 16 апреля, российский город Шуя в Ивановской области ощутил на себе ответ за российский удар по городу Сумы. Были массированно атакованы казармы 112-й ракетной бригады ВС РФ.

Сильнейшие пожары на объекте подтверждают спутники NASA, передает Dialog.UA.

По данным военной разведки Украины, 112-я бригада участвовала в баллистическом ударе по городу Сумы 13 апреля. Эта атака забрала жизни 35 гражданских людей, в том числе, детей. Более 100 жителей получили ранения.

Спустя три дня бригада ВС РФ получила жесткий ответ за это военное преступление. Военная база в Шуе подверглась массированному налету ударных дронов прямо средь белого дня. Перехватить БПЛА россияне не смогли, военный объект очень серьезно поврежден. Это подтверждают как кадры с места, так и данные спутников NASA, которые фиксируют сильнейшие пожары на месте воинской части №03333.

Потери ВС РФ в живой силе при этих ударах уточняются. Москва хранит молчание.

Примечательно, что накануне Силы обороны Украины успешно поразили пункт постоянной дислокации в Курской области еще одной 448-й ракетной бригады ВС РФ. Она также участвовала в ударе по Сумам. Z-каналы жаловались, что таких потерь данное подразделение еще не несло, как при этом ударе. Однако точные цифры пока не называются.

По данным украинской стороны, удар по Сумам 13 апреля был нанесен двумя российскими подразделениями с разных мест. Две ракеты «Искандер» прилетели по цели в течение 2 минут, поразив осколками огромное количество людей.

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