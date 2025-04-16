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Дроны разобрались с ракетной бригадой РФ, участвовавшей в атаке на Сумы

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  • 16.04.2025, 11:48
  • 6,204
Дроны разобрались с ракетной бригадой РФ, участвовавшей в атаке на Сумы

БПЛА нанесли массированный удар по расположению российских военных в Шуе.

Целью беспилотников в российском городе Шуя под Иваново была 112-я бригада ВС РФ, которая причастна к террористическому удару по Сумам 13 апреля.

Сегодня, 16 апреля, в городе Шуя Ивановской области произошел массированный удар с участием боевых БПЛА, которые атаковали расположение 112-й гвардейской ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации, информирует ТГ-канал Astra.

По данным ГУР Минобороны Украины, в минувшее воскресенье именно 112-я ракетная бригада ВС РФ атаковала Сумы баллистическими ракетами типа «Искандер-М/KN-23».

Теперь, судя по всему, этому подразделению российских оккупантов прилетела «ответка». В Интернете появились кадры пролета дронов и взрыва в Шуе, на видеоматериалах можно увидеть, как над городом поднимается дым.

Сообщается, что российские военные после дроновой атаки перекрыли некоторые улицы города. Оперативный штаб Ивановской области сообщил, что «силами ПВО Минобороны РФ в Шуе отражается атака БПЛА». Кроме того, жителей города просят без крайней необходимости не выходить на улицу.

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