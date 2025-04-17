Дроны поразили в Шуе ангары с «Искандерами» 112-й ракетной бригады РФ
- 17.04.2025, 9:28
- 1,988
Новые подробности второго удара по оккупантам, обстрелявшим украинские Сумы.
В ночь на четверг, 17 апреля, беспилотники повторно атаковали в Шуе пункт дислокации 112-й гвардейской ракетной бригады ВС РФ, причастной к удару по Сумам в Вербное воскресенье, который унес жизни десятков украинцев. На территории части военных преступников снова раздавались взрывы и вспыхнул пожар – предварительно, прилетело по ангарам с «Искандерами», пишет «Обозреватель».
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео прилетов. Пропагандисты заявили, что в городах Ивановской области РФ был введен «режим опасности атаки БПЛА».
Сначала один из российских пабликов писал, что около четырех ночи в Шуе и близлежащих населенных пунктах слышали звуки стрельбы и не менее семи мощных взрывов.
Местные жители заявили, что в райцентре Иваново в трех десятках километров от места взрывов «звучат сирены, работает ПВО». Также сообщалось об отключении электроэнергии в некоторых районах.
«На город и Шую идет воздушная атака», – писали россияне, комментируя кадры прилетов.
Утром в четверг Telegram-канал Exilenova+ международной проукраинской команды сообщил о геолоцировании место удара БПЛА в Шуе – координаты 56.83555626776892, 41.38283037622296. По предварительным данным, удары пришлись по ангарам, где хранятся ракеты типа «Искандер».
Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 112-я гвардейская ракетная бригада ВС РФ утром 13 апреля ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М»/KN-23, убив 35 и ранив более ста мирных жителей.
Утром 16 апреля дроны атаковали место дислокации 112-й ракетной бригады РФ в городе Шуя Ивановской области. Россияне жаловались на взрывы на территории воинской части, предварительно, в результате прилетов были погибшие.
Кроме того, в ночь на 15 апреля Силы обороны атаковали место дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ, которая также причастна к военному преступлению в Сумах в Вербное воскресенье. В результате удара по вражеской базе в Курской области произошла вторичная детонация боеприпасов.