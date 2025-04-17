Украина атаковала 112-ю бригаду РФ в городе Шуя дронами «Лютый»
- 17.04.2025, 12:12
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Беспилотники пролетели более 700 км.
Силы обороны Украины вторые сутки подряд атакуют пункт постоянной дислокации 112-й ракетной бригады ВС РФ в городе Шуя Ивановской области. Для удара использовали дроны «Лютый», которые успешно обошли российскую систему ПВО и преодолели более 700 километров, сообщает Defense Express в четверг, 17 апреля.
На опубликованных в Сети кадрах из Шуи видно прилеты по воинской части, после чего там начался пожар.
Аналитики Defense Express отмечают, что система наведения БПЛА Лютый позволяет довольно точно поражать цели. Поэтому в результате атаки 16 апреля было зафиксировано несколько попаданий в помещения воинской части, включая штаб 112 бригады.
Город Шуя находится в 700 км от границы Украины. Но дроны, по словам аналитиков, пролетели значительно более длинный маршрут, обойдя мощный район противовоздушной обороны Московской области и поразив цели в так называемом центральном промышленном районе РФ, наиболее защищенном от воздушных атак.
Аналитики назвали показательным то, что Россия после первой атаки не смогла прикрыть свои пробелы в системе ПВО, поэтому Лютые долетели и на следующий день. Также два дня атак подряд указывают на то, что в распоряжении Сил обороны Украины есть необходимое количество дальнобойных дронов для методичных ударов по территории РФ.
112 бригада, которая имеет на своем вооружении баллистические ракеты «Искандер-М», по данным ГУР, причастна к удару по городу Сумы в Вербное воскресенье 13 апреля, в результате чего погибли 35 человек и более 120 — получили ранения.
Утром 16 апреля стало известно, что дроны атаковали воинскую часть, где базируется 112 гвардейская ракетная бригада армии РФ. Telegram-канал Astra писал о взрывах и прилетах в городе.