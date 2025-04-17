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Лукашенко пришлось признать большие проблемы на «Амкодоре»

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  • 17.04.2025, 16:23
  • 3,212
Лукашенко пришлось признать большие проблемы на «Амкодоре»

Ранее предприятие национализировали.

Во время «кадрового совещания» 17 апреля Лукашенко поручил главе администрации Советского района Минска Александру Щековичу «обратить особое внимание» на предприятие «Амкодор», передает БелТА.

Диктатор потребовал у нового чиновника «привести в чувство» «Амкодор».

— С «Амкодором» у нас большие проблемы, — заявил узурпатор. — Поэтому надо приводить это предприятие в чувство.

Глава его администрации Дмитрий Крутой уточнил, что проблемы у предприятия «в целом».

Напомним, ранее стало известно, что предприятие фактически перешло под временное внешнее управление — с марта 2025 года им управляет БЕЛАЗ по решению Мингорисполкома, которое носит гриф «для служебного пользования». Генеральный директор «Амкодора» действует на основании доверенности, выданной БЕЛАЗу.

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