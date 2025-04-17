Лукашенко пришлось признать большие проблемы на «Амкодоре»2
- 17.04.2025, 16:23
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Ранее предприятие национализировали.
Во время «кадрового совещания» 17 апреля Лукашенко поручил главе администрации Советского района Минска Александру Щековичу «обратить особое внимание» на предприятие «Амкодор», передает БелТА.
Диктатор потребовал у нового чиновника «привести в чувство» «Амкодор».
— С «Амкодором» у нас большие проблемы, — заявил узурпатор. — Поэтому надо приводить это предприятие в чувство.
Глава его администрации Дмитрий Крутой уточнил, что проблемы у предприятия «в целом».
Напомним, ранее стало известно, что предприятие фактически перешло под временное внешнее управление — с марта 2025 года им управляет БЕЛАЗ по решению Мингорисполкома, которое носит гриф «для служебного пользования». Генеральный директор «Амкодора» действует на основании доверенности, выданной БЕЛАЗу.