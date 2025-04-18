Белорусы добились справедливости в ООН 18.04.2025, 21:08

Через семь лет после подачи обращений.

Комитет ООН по правам человека принял не совсем обычное решение — объединил 16 схожих жалоб белорусов и признал: Беларусь массово нарушает права своих граждан на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений. Решение, касающееся запретов мирных собраний в 2018—2019 годах, было принято еще 20 марта, сообщает «Гомельская Вясна».

В 2018—2019 годах чиновники в Беларуси запретили проведение мирных собраний как минимум в 22 разных городах страны. Неравнодушные граждане, подавая заявки на проведение пикетов, стремились привлечь внимание к нарушениям гражданских и политических прав.

После многочисленных отказов в белорусских судах 17 человек подали жалобы в Комитет ООН по правам человека — единственный на тот момент международный механизм защиты, доступный для беларусов.

Жалобы подавались от имени гомельских активистов правозащитником Леонидом Судаленко, а также витебским правозащитником Павлом Левиновым и правозащитником из Борисова Олегом Мацкевичем.

Комитет установил, что запреты на проведение мирных собраний во всех случаях не были необходимыми и соразмерными, и таким образом нарушили права заявителей. Государство не смогло доказать, что ограничение свободы мирных собраний и выражения мнений было оправданным в рамках международного права.

Решение, принятое в Женеве, обязывает Беларусь компенсировать 17 своим гражданам штрафы и судебные издержки, понесенные в связи с незаконным ограничением их прав, а также привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами в области прав человека.

Кроме того, Беларусь обязана в течение 180 дней представить комитету информацию об исполнении решения, опубликовать его и обеспечить широкое распространение на официальных языках страны.

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