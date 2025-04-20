Экономическую политику Трампа не одобряют 55% американцев 3 20.04.2025, 15:38

Опрос.

Экономическую политику Трампа одобряют 43% американцев, не одобряют 55%, сообщает CNBC. Это худший показатель за все время его пребывания на посту президента в 2017–2021 годах и начале 2025-го.

Введение Трампом масштабных пошлин одобряют 49% американцев, его политику по снижению инфляции — 37%, а действия, направленные на сокращение расходов федерального правительства, — 45%. В целом действия Трампа на посту президента одобряют 44% респондентов.

Как отмечает CNBC, опрос показал, что оптимизм насчет состояния экономики США, сопровождавший переизбрание Трампа на второй срок, исчез, и теперь все больше американцев верят, что состояние экономики будет ухудшаться.

При этом представители рабочих профессий, которые сыграли ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре 2024 года, по-прежнему положительно оценивают управление экономикой Трампом, но число недовольных выросло на 14 пунктов по сравнению со средним показателем во время его первого президентского срока.

Среди поддерживающих Республиканскую партию, от которой избирался Трамп, 76% респондентов поддерживают его экономическую политику, тогда как 83% демократов выступают против.

Среди тех, кто верит, что политика президента окажет положительное влияние на экономику, 27% считают, что на это потребуется год или больше. Однако 40% тех, кто негативно относится к политике президента, говорят, что она вредит состоянию экономики уже сейчас.

Трамп в начале объявил о введении масштабных пошлин в отношении примерно 211 стран и территорий. Спустя неделю он объявил о 90-дневной паузе по введению масштабных пошлин, для всех стран, кроме Китая, сохранится базовая пошлина в размере 10%.

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