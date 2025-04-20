Рубио назвал фейком сообщения о радикальной реструктуризации Госдепа 2 20.04.2025, 20:38

Марко Рубио

Фото: Reuters

Госсекретарь США заявил, что NYT стала «жертвой обмана».

Материал The New York Times о масштабном сокращении в Госдепе и реструктуризации ведомства является «фейковыми новостями», заявил госсекретарь Марко Рубио.

«[NYT] стала жертвой очередного обмана», — написал он в X.

Представитель Госдепартамента сообщил Newsweek, что «статья NYT полностью основана на фейковом документе».

The New York Times со ссылкой на 16-страничный проект распоряжении администрации президента США 20 апреля написала о планах масштабной реструктуризации и сокращений в Госдепе. В частности, в материале говорилось о ликвидации бюро по делам Африки, вместо которого будет создано управление специального посланника по делам Африки, подотчетное Совету нацбезопасности. Также там сказано о закрытии всех «второстепенных» дипмиссий в странах Африки к югу от Сахары.

Об этом же, ссылаясь на 16-страничный проект распоряжения Белого дома, распространяемый среди американских дипломатов, сообщило агентство Bloomberg. NYT прежде со ссылкой на другие внутренние документы писала о планах администрации Трампа сократить бюджет Госдепа почти на 50% в следующем финансовом году (начинается осенью) и закрыть 10 посольств и 17 консульств.

В статье от 15 апреля речь шла о посольствах в Центральноафриканской Республике, Эритрее, Гамбии, Лесото, Республике Конго, Южном Судане, Люксембурге, Гренаде, а также на Мальте и Мальдивах. Функции этих дипмиссий предлагалось передать посольствам в близлежащих странах.

Тот же документ предполагал закрытие консульств во Франции (пять), в Германии (два), в Боснии и Герцеговине (два), Италии, Греции, Португалии, Шотландии, Камеруне, Индонезии, Южной Африке и Южной Корее (по одному). Также в нем рекомендовалось либо значительно сократить, либо ликвидировать представительство США в Могадишо (Сомали) и закрыть Багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке, одновременно сократив расходы на дипмиссии в Багдаде и Эрбиле.

Кроме того, в документе предлагалось объединить консульскую поддержку в странах с несколькими консульствами, например в Канаде и Японии, в одном месте.

NYT отмечала, что такие меры приведут к тому, что дипломатическое присутствие США в Европе будет меньше, чем у Китая.

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