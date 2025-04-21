Колокола Нотр-Дама отзвонили 88 раз в память о Папе Римском

Колокола Нотр-Дама отзвонили 88 раз в память о Папе Римском1
- 21.04.2025, 18:20
Вечером в память о понтифике не зажгутся огни на Эйфелевой башне.
Колокола собора Нотр-Дам в Париже отзвонили 88 раз — по числу лет, прожитых Папой Римским Франциском. Понтифик умер 21 апреля.
Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что вечером в память о папе римском не зажгутся огни на Эйфелевой башне.
Соболезнования в связи с кончиной папы выразили премьер Италии Джорджа Мелони, Белый дом, король Великобритании Карл III, президент Аргентины Хавьер Милей и другие. Милей объявил в Аргентине, откуда был родом Франциск, семь дней траура.