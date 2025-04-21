ВСУ уничтожили российский танк и две гаубицы «Мста-С» в Харьковской области
- 21.04.2025, 21:30
Видео.
Украинские бойцы нанесли точные удары по российской технике в Харьковской области. В итоге потери россиян выросли еще на один танк и две артиллерийские установки.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
Свое мастерство в очередной раз продемонстрировали пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс». Бойцы подразделения выследили и разбили технику россиян с помощью ударных дронов.
«На Харьковщине пилоты и аэроразведчики РУБпАК «Феникс» точными ударами FPV-дронов обнаружили и уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки «Мста-С», - рассказали в группировке войск.
Работу украинских «охотников» на танки и артиллерию врага ОСУВ показало на видео.
«Операторы беспилотных авиационных комплексов «Феникс» результативно уничтожают пехотинцев, вооружение и вражескую бронетехнику», - отметили в ОСУВ «Хортица».