Ватикан раскрыл духовное завещание Папы Римского Франциска 21.04.2025, 23:13

Понтифик в завещании выразил волю относительно места погребения.

Папа Римский Франциск, который скончался 21 апреля в 88 лет, в духовном завещании попросил похоронить его в простой гробнице. Документ, составленный 29 июня 2022 года, опубликован Ватиканом.

«Прошу приготовить мою гробницу в нише бокового нефа между Паолинской капеллой (капеллой Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца в базилике Санта-Мария-Маджоре. Гробница должна быть в земле; простой, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus», — сказано в завещании.

В нем понтифик пожелал выразить свою волю только относительно места погребения. Выбор базилики Санта-Мария-Маджоре Франциск объяснил тем, что приходил туда молиться «в начале и в конце каждого Апостольского путешествия» (то есть визитов за рубеж).

Расходы на похороны покроет пожертвование от неназванного благотворителя.

Папа римский скончался на следующий день после того, как все христиане (и католики, и православные) встретили Пасху. 20 апреля понтифик в последний раз появился перед верующими по случаю этого праздника и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Франциск возглавил Римско-католическую церковь в марте 2013 года после отречения папы Бенедикта XVI. До этого кардинал Хорхе Марио Бергольо был главой Епископской конференции Аргентины (объединяет католических епископов страны). Он родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии и был первым папой римским из Южной Америки.

Причиной смерти понтифика стал инсульт, сообщил Ватикан. В феврале-марте Франциск проходил лечение в клинике из-за пневмонии, состояние его здоровья вызывало опасения.

Среди кандидатов на пост папы — госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, посланник понтифика по Украине Маттео Дзуппи, кардинал Луис Антонио Тагле с Филиппин, которого называют «азиатским папой римским», архиепископ Киншасы (Демократическая Республика Конго) Фридолин Бесунгу и др. Выборы пройдут через 15-20 дней после смерти папы в ходе конклава.

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