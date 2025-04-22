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Белый дом: 18 стран предложили США торговые сделки

  • 22.04.2025, 21:53
Белый дом: 18 стран предложили США торговые сделки

Делегация США встретится с представителями 34 стран на этой неделе.

18 иностранных государств направили Вашингтону письменные предложения по торговой сделке. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Делегация США во главе с министром торговли Говардом Лютником встретится с представителями 34 стран на этой неделе.

«Достигнут большой прогресс», — отметила Ливитт на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони приезжала в Вашингтон для обсуждения торговой сделки с американским президентом Дональдом Трампом. В результате Трамп пообещал пойти на соответствующие соглашения с Европой. Однако контуры будущих сделок обозначены не были.

Одновременно с этим вчера, 21 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Индию, чтобы проработать торговое соглашение Вашингтона и Дели. Заключение сделки может дать Дели новые тарифные преимущества.

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