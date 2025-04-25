ГАИ в Беларуси начнет дежурить в специальном режиме
- 25.04.2025, 20:58
Проверять водителей будут по всей стране.
В Беларуси с 26 апреля ГАИ переходит на особый режим работы. Об этом сообщает МВД Беларуси.
Отмечается, что наряды ДПС намерены проверять водителей по всей стране. В таких условиях инспекторы будут нести службу до 30 апреля.
В это время водителям стоит выбирать безопасную скорость движения, а также отказаться от бездумных маневров на дороге.
Кроме того, особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей в рамках мероприятия «Пьяному и бесправному не место на дороге».
Стоит быть внимательными и пешеходам. ГАИ просит граждан проявлять повышенное внимание при переходе дороги, а также не забывать об использовании фликеров.