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ГАИ в Беларуси начнет дежурить в специальном режиме

  • 25.04.2025, 20:58
ГАИ в Беларуси начнет дежурить в специальном режиме

Проверять водителей будут по всей стране.

В Беларуси с 26 апреля ГАИ переходит на особый режим работы. Об этом сообщает МВД Беларуси.

Отмечается, что наряды ДПС намерены проверять водителей по всей стране. В таких условиях инспекторы будут нести службу до 30 апреля.

В это время водителям стоит выбирать безопасную скорость движения, а также отказаться от бездумных маневров на дороге.

Кроме того, особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей в рамках мероприятия «Пьяному и бесправному не место на дороге».

Стоит быть внимательными и пешеходам. ГАИ просит граждан проявлять повышенное внимание при переходе дороги, а также не забывать об использовании фликеров.

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