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У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

  • 25.04.2025, 21:05
У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от Эсеньюрта — района провинции Стамбул.

В Мраморном море вечером 25 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от Эсеньюрта — района провинции Стамбул, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что на западе Эсеньюрта в 20:33 по Минску ощущались сильные толчки, очаг землетрясения находился на глубине 10 км. В городе проживает примерно 211 тыс. человек.

23 апреля у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате пострадали 236 человек. При этом большинство из них получили травмы из-за паники — выпрыгивали из окон домов и падали с большой высоты. Позже спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призывал учреждения и граждан подготовиться к новому землетрясению, чтобы пережить его с меньшими потерями.

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