Взрыв в крупнейшем порту Ирана: более 500 пострадавших 26.04.2025, 16:37

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Причина взрыва пока не названа.

Как минимум четыре человека погибли и не менее 516 человек получили ранения в результате взрыва в Шахид-Раджаи, крупнейшем торговом порту Ирана, в субботу, 26 апреля. Еще сотни были доставлены в больницы в окрестностях, сообщило гостелевидение Ирана, сообщает «Немецкая волна».

По предварительным данным, инцидент произошел на складе топлива в порту. Сила взрыва нанесла значительный ущерб инфраструктуре транспортного узла, указало местное информагентство Tasnim. В соцсетях появились видео, на которых виден поднимающийся в небо столб черного дыма, а также видео зданий с выбитыми стеклами, расположенных в нескольких километрах от места происшествия.

Порт Шахид-Раджаи находится в провинции Хормозган в тысяче километров к юго-востоку от столицы страны Тегерана - в узком проливе Персидского залива, через который проходит 20 процентов всего мирового объема торговли нефтью.

Причина взрыва пока не названа

Иранские власти пока не назвали причину взрыва. Предположения о диверсии пока не подтвердились, сообщило Tasnim со ссылкой на данные властей. Между тем иранское гостелевидение исключило возможность того, что взрыв был вызван повреждением энергетической инфраструктуры или объектов энергетики.

Промышленные аварии периодически происходят в Иране, особенно на стареющих нефтяных объектах, которые испытывают трудности с доступом к запчастям из-за международных санкций, отмечают мировые СМИ. Как уточняет агентство АР, взрыв в иранском порту совпал со днем третьего раунда переговоров делегаций Ирана и США в Омане по ядерной программе Тегерана.

Предыдущий раунд в этом формате состоялся в посольстве Омана в Риме 19 апреля. По его окончании министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что «переговоры продвигаются хорошо». Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, возглавляющий американскую делегацию, подчеркнул, что соглашение может быть достигнуто только в том случае, если Тегеран полностью прекратит работы по обогащению урана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что его главная цель - полностью свернуть ядерную программу Ирана.

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