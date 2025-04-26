На границе Индии и Пакистана вновь вспыхнула перестрелка 26.04.2025, 18:56

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Огонь был открыт на линии контроля, проходящей через Кашмир

Вторую ночь подряд пограничники Индии и Пакистана вступили в перестрелку на фоне обострения напряженности между странами после теракта в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир, сообщает «Немецкая волна».

Индийская армия заявила в субботу, 26 апреля, что ее военные ответили на «неспровоцированный» огонь из легкого оружия, который был открыт минувшей ночью с нескольких постов пакистанских военных постов в приграничном регионе, передает государственная радиокомпания All India Radio.

О пострадавших не сообщается. Подтверждения об обмене выстрелами со стороны Пакистана также не поступало. По сведениям телекомпании NDTV, военные Индии подозревают, что таким образом пакистанская армия может проверять бдительность индийских пограничников.

Как и накануне, огонь был открыт на линии контроля, проходящей через Кашмир, где в прошлом регулярно происходили перестрелки между солдатами обеих стран. Однако в течение последних лет там было сравнительно тихо.

Пакистан готов участвовать в расследовании теракта

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна «открыта для участия в любом нейтральном, прозрачном и заслуживающем доверия расследовании» теракта, произошедшем 22 апреля. В результате атаки боевиков были убиты 26 человек, преимущественно туристов.

Исламабад отрицает свою причастность к нападению в Пахалгаме. Индия обвиняет соседнюю страну, настаивая на том, что Пакистан поддерживает «трансграничный терроризм».

Индийская полиция объявила в розыск трех человек - двух пакистанцев и одного индийца, - которые, как утверждается, являются членами базирующейся в Пакистане группировки «Лашкар-и-Тайба», внесенной ООН в список террористических организаций.

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