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Использована новая авиабомба: под Белгородом целью авиаудара РФ была вовсе не плотина

  • 3.04.2025, 8:12
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Использована новая авиабомба: под Белгородом целью авиаудара РФ была вовсе не плотина

Бомба не достигла своей цели.

На днях в Сети Z-каналы опубликовали кадры момента удара авиабомбой по плотине на Курщине. На видео видно, что бомба сильно отклонилась от цели. Эксперты уверены, что враг пытался нанести удар по позиции ВСУ в районе Поповки, сообщает Forbes.

Все преимущества планирующих авиабомб сводят на нет эффективное радиоглушение. Блокируя сигнал между авиабомбой и навигационным спутником, ВСУ часто отклоняют их от первоначальной цели.

Однако в этом случае радиоглушения не было. Плотина сдерживает реку возле Поповки. Сейчас идут небольшие бои не только на территории Курщины, но и Белгородчины и как раз в районе Поповки и Демидовки.

Украинских бойцов также поддерживает и авиация. Украинские «Су-27» наносят удары по мостам, чтобы затруднить логистику вражеской армии.

Эксперты говорят, что для удара по плотине враг использовал новую авиабомбу «ОДАБ-500». Это высокоточный термобарический боеприпас, который распыляет горючий аэрозоль, а затем поджигает его.

Военные аналитики заявили, что использовать для разрушения плотины такой тип бомбы очень странный выбор. Больший эффект достигается, если ею бить по живой силе в замкнутом пространстве.

Чтобы взорвать плотину и затопить прилегающую территорию, нужно будет ударить по земле и бетону проникающим в землю фугасным боеприпасом очень большим. Этот тип бомбы, в некотором смысле, полная противоположность хлипкой термобарической бомбе.

Эксперты сделали вывод, что враг мог бить не по самой плотине, а именно по украинским позициям возле нее.

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