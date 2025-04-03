Премьер Канады: Новые пошлины США изменят мировую торговлю 3 3.04.2025, 9:31

Фото: Reuters

С критикой также выступили политики из Австралии и Европы.

Объявление Дональда Трампа о введении значительных тарифов на импорт товаров в США в корне изменит всю международную торговую систему. С такой оценкой во вторник, 2 апреля, выступил премьер-министр Канады Марк Карни, передает «Немецкая волна».

«Президент Трамп только что объявил о ряде мер, которые в корне изменят международную торговую систему», - сказал политик в комментарии для канадских телеканалов. Он пообещал «бороться с тарифами ответными мерами».

Новые пошлины США не распространяются на Канаду и Мексику, заявили в Белом доме. Но против этих стран продолжают действовать ранее введенные тарифы. Кроме того, как отметил Карни, по канадской экономике ударит новый сбор в 25% на импорт в США любых автомобилей и запчастей.

Критика из Австралии

С критикой новых пошлин США выступили и власти Австралии, против которой введена «базовая ставка» сборов в 10%. «Тарифы администрации США не имеют логической основы и противоречат основам партнерства наших стран. Это не дружеский поступок», - сказал в телевыступлении премьер-министр страны Энтони Албаниз.

«Самую большую цену за эти неоправданные тарифы заплатит американский народ. Вот почему наше правительство не будет пытаться вводить ответные тарифы. Мы не присоединимся к гонке на дно, которая приведет к взлету цен и замедлению роста», - добавил политик.

Реакции в Европе

Одним из первых против пошлин США высказался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Против его страны введены сборы в 20% как против всех государств ЕС. «Мы не хотим растущих торговых барьеров. Мы не хотим торговой войны. Мы хотим вернуться на путь торговли и сотрудничества с США, чтобы люди в наших странах могли наслаждаться лучшей жизнью», - заявил Кристерссон в соцсети Х.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала пошлины США «неправильными и не устраивающими ни одну из сторон». «Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США и избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков», - написала политик в Facebook.

Значительные тарифы в 31% введены против Швейцарии. Президент страны Карин Келлер-Зуттер заверила, что правительство «быстро определит дальнейшие шаги». «Основное внимание уделяется долгосрочным экономическим интересам страны. Верность международному праву и свободная торговля остаются центральными ценностями», - добавил она в соцсети Х.

К критике пошлин присоединился и лидер Европейской народной партии в Европарламенте, член баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber). «Для наших американских друзей сегодня не день освобождения, а день обиды. Тарифы Дональда Трампа не защищают справедливую торговлю, они атакуют ее из страха и наносят вред по обе стороны Атлантики. Европа едина, готова защищать свои интересы и открыта для честных и твердых переговоров», - написал он в соцсети Х.

Fitch: Крупнейшие пошлины с 1910 года

Экономист рейтингового агентства Fitch Олу Сонола подсчитал, что среднее значение импортных пошлин в США выросло с 2,5 до 22%. В последний раз этот показатель был таким в 1910 году.

«Это меняет правила игры не только для экономики США, но и для мировой экономики, - сказал Сонола. - Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Можно выбросить большинство прогнозов, если эти пошлины останутся в течение длительного времени».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com