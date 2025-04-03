Страны ОПЕК+ объявили о рекордном за 5 лет повышении добычи нефти 2 3.04.2025, 16:37

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Потоки новой нефти на рынок, которые хлынут в ближайший месяц.

Призывы увеличить производство нефти и опустить цены, озвученные Дональдом Трампом в адрес стран ОПЕК, похоже, возымели эффект, сообщает The Moscow Times.

В четверг восемь стран картеля ОПЕК+, куда входят в общей сложности 23 государств-экспортеров нефти, включая Россию, объявили о планах резко ускорить темпы наращивания добычи нефти. С мая ключевые члены огранизации, в том числе Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак, увеличат поставки на 411 тысяч баррелей в сутки — рекордную величину с 2020 года, когда ОПЕК+ возвращала на рынок объемы, изъятые во время кризиса пандемии.

Объем увеличения добычи в 3 раза превысит изначальный план ОПЕК+: с апреля государства картеля наращивают поставки, постепенно сворачивая квоты, которые были введены 2022 году. Изначально предполагалось, что каждый месяц 8 стран организации будут добавлять на рынок 138 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. В общей сложности рост добычи должен составить 2,2 млн баррелей в день — величину, сопоставимую с производством в таких странах, как Норвегия (2 млн баррелей в сутки), Мексика или Казахстан (по 1,9 млн).

Потоки новой нефти на рынок, которые хлынут в ближайший месяц, обвалили нефтяные котировки, по которым уже ударили тарифы администрации Дональда Трампа. Фьючерсы на сорт Brent в Лондоне в моменте падали более чем на 5% и опускались ниже $70 за баррель. На 16.05 мск Brent торгуется по $70,16.

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