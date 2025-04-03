FT: Центральная Европа разочаровалась в Трампе 3.04.2025, 17:32

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Во многом из-за исторической памяти.

Реабилитация Путина ставит неудобные вопросы перед теми, кто поддерживает Трампа, но не одобряет Москву. Переговоры Трампа и Путина о будущем Украины тревожат политиков по всей Европе.

Лидеры Венгрии и Словакии поддерживают мирные переговоры между США и Россией, остальные опасаются оказаться в стороне, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Люди понимали, что Трамп 2.0 может быть более сложным», — говорит Петр Бурас из Европейского совета по международным отношениям. «Но его риторика подтвердила худшие опасения».

Румынский кандидат в президенты Джорджe Симион, ранее ярый сторонник Трампа, теперь сменил тактику.

«Мы помним советскую оккупацию. Мы верим в НАТО», — настаивает он.

Бывший премьер-министр Чехии и популистский лидер Андрей Бабиш утверждает, что Трамп «принесет мир в Украину» в разгар предвыборной кампании, готовясь к парламентским выборам. Однако историческая память все еще жива.

Многие помнят, как Рузвельт и Черчилль уступили Восточную Европу Сталину в 1945 году.

Советник президента Румынии Кристиан Дьяконеску предупреждает: «Я жил в условиях, которые стали результатом Ялты — нищета, холод, женщины, умирающие в больницах. Не следует считать это невозможным».

Виктор Орбан в Венгрии, которому предстоят выборы только в 2026 году, не стремится искать компромиссы. Признанный сторонник Трампа и Путина, он посетил Мар-а-Лаго и Москву, поддержал мирные переговоры и заявил, что Будапешт будет противиться вступлению Украины в ЕС.

Роберт Фицо в Словакии, как и Трамп, переживший покушение, также встретился с Путиным и назвал Владимира Зеленского «врагом».

Тем временем экономические связи с США остаются прочными. Румыния подписала соглашение на 15 миллиардов долларов в сфере энергетики. Но неопределенность сохраняется.

«Инвесторы сейчас приостанавливают проекты», — отмечает румынский бизнес-консультант Рэзван Николеску. По мере того как Трамп обостряет торговую войну с ЕС, региональные политики ведут себя осторожно. Как резюмирует Дан Тапалага из румынского G4media: «США и Россия сближаются, но где окажемся мы, когда все закончится? Сейчас у нас нет ответа».

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