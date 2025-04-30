Белорусский поэт Сергей Прилуцкий пошел воевать за Украину 30.04.2025, 20:35

Он уже более двух недель находится в Интернациональном легионе.

Воевать за Украину пошел белорусский поэт Сергей Прилуцкий, который много лет живет в этой стране. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что уже более двух недель находится в Интернациональном легионе.

Сергей жил в Буче под Киевом. Когда россияне напали на город, Прилуцкий с семьей смог пожить в квартире друга — она была в том квартале, куда оккупанты так и не зашли. Потом он с семьей сумел эвакуироваться. Дом, где жил писатель, российские мародеры разграбили. В мае 2022-го года Прилуцкий вернулся в Бучу, а теперь пошел воевать.

Свою службу в Интернациональном легионе белорус объясняет следующим образом: «Скажем так, я представитель национального меньшинства. Плюс мне посоветовали — сказали, что там хорошие подразделения. К тому же там несколько моих друзей служит. Были еще варианты, но в них не прошел».

Вскоре у Прилуцкого начнется обучение в учебке, которое, он считает, займет 45 дней.

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