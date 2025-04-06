Российские военные поплатились за мародерство в украинском селе 2 6.04.2025, 17:31

1,434

Оккупантов настигла карма.

Операторы БПЛА из подразделения «Гострі Картузи» проучили российских захватчиков, которые занимались мародерством в одном из разрушенных ими же украинских сел.

Видео с возмездием они опубликовали в воскресенье, 6 апреля, на своем Telegram-канале.

«Мародерские войска оккупантов работают не покладая рук и не моя ног. На этот раз двое „освободителей“ ходили по разрушенным домам с небольшой тележкой и собирали ценные вещи украинцев, которые когда-то строили эти дома», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

По словам украинских бойцов, россияне находились в 10 километрах от линии боевого столкновения, поэтому были уверены, что находятся в безопасности и могут спокойно грабить чужие дома.

«Но карма в виде нашего дрона не заставила себя долго ждать», — отмечают украинские операторы дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com