Российские военные поплатились за мародерство в украинском селе

Российские военные поплатились за мародерство в украинском селе2
- 6.04.2025, 17:31
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Оккупантов настигла карма.
Операторы БПЛА из подразделения «Гострі Картузи» проучили российских захватчиков, которые занимались мародерством в одном из разрушенных ими же украинских сел.
Видео с возмездием они опубликовали в воскресенье, 6 апреля, на своем Telegram-канале.
«Мародерские войска оккупантов работают не покладая рук и не моя ног. На этот раз двое „освободителей“ ходили по разрушенным домам с небольшой тележкой и собирали ценные вещи украинцев, которые когда-то строили эти дома», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.
По словам украинских бойцов, россияне находились в 10 километрах от линии боевого столкновения, поэтому были уверены, что находятся в безопасности и могут спокойно грабить чужие дома.
«Но карма в виде нашего дрона не заставила себя долго ждать», — отмечают украинские операторы дронов.