Потери России в Украине приближаются к миллиону

Потери России в Украине приближаются к миллиону2
- 7.04.2025, 8:01
Россияне уже потеряли более 925 тысяч военных.
Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери РФ в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:
личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;
танков - 10 567 (+13) ед.;
боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;
артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;
РСЗО - 1356 (+2) ед.;
средства ПВО - 1124 ед.;
самолетов - 370 ед.;
вертолетов - 335 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;
крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;
кораблей/катеров - 28 ед.;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;
специальной техники - 3 790 (+1) ед.