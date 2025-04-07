закрыть
7 апреля 2025, понедельник, 8:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Потери России в Украине приближаются к миллиону

2
  • 7.04.2025, 8:01
Потери России в Украине приближаются к миллиону

Россияне уже потеряли более 925 тысяч военных.

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери РФ в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;

танков - 10 567 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;

РСЗО - 1356 (+2) ед.;

средства ПВО - 1124 ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;

крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;

специальной техники - 3 790 (+1) ед.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук