Потери России в Украине приближаются к миллиону 2 7.04.2025, 8:01

Россияне уже потеряли более 925 тысяч военных.

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери РФ в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;

танков - 10 567 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;

РСЗО - 1356 (+2) ед.;

средства ПВО - 1124 ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;

крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;

специальной техники - 3 790 (+1) ед.

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