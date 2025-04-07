ЕС ответит на тарифы Трампа в два этапа 1 7.04.2025, 19:55

Первые контрмеры - уже 15 апреля.

Евросоюз готовит ответ на тарифы президента США Дональда Трампа против импорта алюминия и стали. Первые контрмеры Европы могут вступить в силу уже 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича, которого цитирует пресс-служба Евросоюза.

Шефчович отметил, что Евросоюз готов сесть за стол переговоров с США относительно взаимных тарифов на импорт, как только американские партнеры будут готовы. Однако он признал, что сотрудничество с США в этом вопросе потребует времени и усилий. Поэтому ЕС не будет ждать и уже сейчас ответит на пошлины Трампа.

- Хотя ЕС открыт к переговорам и отдает им предпочтение, мы не будем ждать вечно. Пока не будет ощутимого прогресса, мы будем работать в трех направлениях: защита интересов через контрмеры, диверсификация торговли через новые соглашения и предотвращение торговых обходных маневров, - рассказал еврокомиссар.

В ответ на пошлины США на сталь и алюминий ЕС уже разработал ряд контрмер и планирует их рассмотреть на этой неделе.

- Мы получили обратную связь от государств-членов и 660 заинтересованных сторон. Мы тщательно все проанализировали и подготовили перечень контрмер, сбалансировав нагрузку между странами ЕС, - добавил Шефчович.

Голосование по контрмерам на тарифы США запланировано на 9 апреля, а окончательное принятие - 15 апреля. Первая часть мер вступит в силу в этот же день, а остальные - 15 мая, сообщил еврокомиссар.

Также Евросоюз хочет усиливать торговые и инвестиционные связи с такими партнерами, как Индия, Индонезия, Таиланд, Филиппины и страны Персидского залива, и защитить европейский рынок от торговых обходных маневров.

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