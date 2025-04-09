Сенатор-республиканец выступил с неожиданным заявлением по поводу тарифной политики Трампа 1 9.04.2025, 13:50

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Жители США уже ощутили на себе последствия.

Республиканцы в Сенате, входящие в Комитет по финансам, выразили обеспокоенность и скептицизм в отношении тарифной политики президента Трампа на слушаниях с торговым представителем Джеймисоном Гриром, пишет американское издание The Wall Street Joutnal (перевод — сайт Charter97.org).

Сенатор Том Тиллис (республиканец, Северная Каролина) выразил опасения по поводу влияния тарифов на выборы 2026 года и стал размышлять вслух, кого же привлечь к ответственности, если негативные последствия торговых ограничений не ослабнут в ближайшие месяцы, до начала избирательного сезона. «Кого мне придушить, если это окажется ошибкой?» — спросил Тиллис, говоря о новых тарифах США.

Другие республиканцы указали на то, что тарифы уже наносят ущерб их избирателям, и добивались исключений из этих пошлин. «Будет много побочного ущерба, и люди уже это ощутили», — отметил сенатор от Висконсина Рон Джонсон.

Некоторые сенаторы выразили обеспокоенность по поводу влияния торговой войны на экспорт сельскохозяйственной продукции из их штатов и призвали администрацию помочь фермерам справиться с возможными потрясениями. Республиканцы также выразили надежду, что Белый дом использует новые взаимные тарифы для переговоров о снижении торговых барьеров и пошлин с другими странами, а не оставит американские тарифы повышенными надолго.

Однако Грир предупредил, что решение проблемы торгового дефицита США, которое служит обоснованием для введения тарифов, потребует времени: «Торговый дефицит формировался десятилетиями, и его нельзя устранить в одночасье», — сказал он.

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