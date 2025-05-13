Очнувшийся в мешке после клинической смерти российский оккупант решил вернуться на войну в Украину 10 13.05.2025, 21:46

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Командир штурмовой группы попал под танковый обстрел.

Очнувшийся в мешке после пережитой клинической смерти командир штурмовой группы Вооруженных сил (ВС) России с позывным Катунь решил вернуться на войну в Украину. Об этом он рассказал в беседе с российским пропагандистским СМИ «Комсомольская правда».

Россиянин отправился на фронт в августе 2023 года. В частности, он принимал участие в оккупации Авдеевки.

Во время одного из боев попал под танковый обстрел — взрывной волной мужчину выбросило из частного дома, он буквально пробил собой две стены, получил серьезное ранение, впал в кому и перенес клиническую смерть. По его словам, он очнулся от холода в мешке на каталке и сумел выбраться.

«Врач был в шоке (...) А я ему отвечаю: «Вот же я — перед тобой», — вспомнил командир. После длительного восстановления Катунь вновь принял решение вернуться на фронт.

«Я не придаю особого значения тому, что выжил после попадания танкового снаряда. Ну, значит, судьба (...) Главное, как человек себя настраивает, его желание и стремление. Я себя вне службы не представляю. Гражданская жизнь — не моя история», — заявил российский военный, отметив, что близкие его решение восприняли тяжело.

Россиянин надеется, что его распределят в ту же бригаду, где он служил ранее, и назначат, как и прежде, командиром.

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