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Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки

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  • 14.05.2025, 19:12
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Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки

Лула да Силва собирался упрашивать Путина поехать в Стамбул.

Президент Бразилии Лула да Силва сделал краткую остановку в Москве и уже улетел из России, сообщили ТАСС в посольстве Бразилии.

Самолет A330-243 ВВС Бразилии, ранее приземлившийся во Внуково, вылетел из Москвы в столицу Бразилии, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.

Лула да Силва говорил, что после визита в Китай собирается заехать в Россию и лично попросить коллегу Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.

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