Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки

Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки1
- 14.05.2025, 19:12
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Лула да Силва собирался упрашивать Путина поехать в Стамбул.
Президент Бразилии Лула да Силва сделал краткую остановку в Москве и уже улетел из России, сообщили ТАСС в посольстве Бразилии.
Самолет A330-243 ВВС Бразилии, ранее приземлившийся во Внуково, вылетел из Москвы в столицу Бразилии, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.
Лула да Силва говорил, что после визита в Китай собирается заехать в Россию и лично попросить коллегу Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.