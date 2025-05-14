Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки 1 14.05.2025, 19:12

1,568

Лула да Силва собирался упрашивать Путина поехать в Стамбул.

Президент Бразилии Лула да Силва сделал краткую остановку в Москве и уже улетел из России, сообщили ТАСС в посольстве Бразилии.

Самолет A330-243 ВВС Бразилии, ранее приземлившийся во Внуково, вылетел из Москвы в столицу Бразилии, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.

Лула да Силва говорил, что после визита в Китай собирается заехать в Россию и лично попросить коллегу Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com