Forbes: Украина нашла способ борьбы с дронами-перехватчиками РФ 15.05.2025, 8:51

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И это только начало.

За 39 месяцев войны больше ста тысяч дронов заволокли небо над многокилометровой линией фронта в Украине. При этом на поле боя можно увидеть дроны разных моделей и ценовой категории. В 2024 году вдоль линии фронта стали появляться и дроны-перехватчики, а уже в этом году Украина стала оснащать свои беспилотники антидроновой сеткой, сообщает Forbes.

Вчера, 14 мая, в Сети появились первые кадры с дроном, защищенным такой сеткой от перехватчиков. Первые такие сетки стали появляться на российской бронетехнике еще в 2022 году, когда ВСУ стали активно атаковать врага с помощью беспилотников. Вскоре крошечные беспилотники стали главной угрозой для всей бронетехники и артиллерии. Клетки, сетки и цепи стали стандартным явлением для наземной техники с обеих сторон.

ВСУ и ВС РФ также протянули сети для ловли беспилотников вдоль самых уязвимых маршрутов на линии фронта. Еще с 2024 года обе стороны конфликта стали ломать голову над тем, как противостоять дронам-перехватчикам. Это тяжелая работа для операторов перехватчиков. Беспилотники маленькие и юркие, и их может быть трудно обнаружить.

«Очень, очень трудно прицелиться, получить визуальный контакт с целью», — сказал канадец Дэвид Хэмблинг, который сейчас воюет в рядах ВСУ. Однако как только перехватчик взял на цель дрон, процент поражения составляет 75%.

Некоторые российские беспилотники имеют камеры заднего вида и автоматизированные системы, которые запускают маневры уклонения. Но большинство целевых беспилотников уязвимы для тарана сверху или сзади.

Украинские силы опробовали антидроновую клетку на Mavic, который несет на себе полезную нагрузку весом в сотню килограммов. Металлическая решетка, на которой вы можете коптить барбекю, весит (вы угадали) несколько сотен граммов. Mavic может быть в состоянии защитить себя в некоторой степени, но он не сможет выполнять разведывательную или атакующую миссию одновременно.

Если быстрая эволюция каркасов для наземных транспортных средств является каким-либо показателем, то воздушная броня будет развиваться быстро с лучшими посадками и более легкими материалами.

We got Mavic with a cope cage bruh wtf... this one used by Ukrainian troops. pic.twitter.com/nTrrJtyr4Y — B-AREV (@trip_to_valkiri) May 14, 2025

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