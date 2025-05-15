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Представлен электрический кроссовер Toyota bZ Woodland

  • 15.05.2025, 21:35
Представлен электрический кроссовер Toyota bZ Woodland

Его будут продавать под разными именами в США и Японии.

Электрический кроссовер Toyota bZ Woodland (в Японии — bZ4X Touring) есть не что иное, как Subaru Trailseeker. Даже система переключения внедорожных режимов тут называется привычным словом X-Mode. Стандартно bZ Woodland будут предлагать с двухмоторным полным приводом (380 л.с.) и батареей емкостью 74,7 киловатт-часа. Запас хода — до 418 километров. Дорожный просвет — те же 211 миллиметров, что и у «Субару».

В основе bZ Woodland/Trailseeker лежит платформа e-TNGA. Штатно кроссовер оснащен центральным дисплеем диагональю 14 дюймов и подогревом передних сидений. При заказе пакета Premium добавится аудиосистема JBL, панорамная крыша, вентиляция кресел водителя и пассажира, а также инфракрасный обогреватель.

Для зарядки гаджетов можно использовать порты USB-С либо двойную беспроводную площадку на центральной консоли. Электрокар поддерживает цифровые ключи и оборудован комплексом ассистирующей электроники Toyota Safety Sense 3.0, в состав которого включен адаптивный круиз-контроль, функция распознавания дорожных знаков и система Proactive Driving Assist.

Новый bZ Woodland — это третий электрокар в американской линейке Toyota после bZ и C-HR. Всего же компания предлагает здесь 21 электрифицированную модель. Покупатели могут выбить между BEV, оНовый bZ Woodland — это третий электрокар в американской линейке Toyota после bZ и C-HR. Всего же компания предлагает здесь 21 электрифицированную модель. Покупатели могут выбить между BEV, обычными и плагин-гибридами, а также машинами на водородных топливных элементах — но такие продаются только в Калифорнии и на Гавайях.бычными и плагин-гибридами, а также машинами на водородных топливных элементах — но такие продаются только в Калифорнии и на Гавайях.

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